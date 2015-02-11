百度推出选股App“百度股市通”

路透北京2月10日 - 中国散户投资者对股市热情重涨之际，中国搜索引擎巨头百度(BIDU.O)推出选股App“百度股市通”。

“百度股市通”将与其他互联网公司特别是腾讯(0700.HK)的类似产品竞争，标志着百度进一步涉足金融行业。

虽然“百度股市通”目前不产生营收，但倘若百度未来能取得券商牌照，则理论上该应用可转变为交易终端。

百度周二表示，该应用给普通股民带来强大的大数据分析，帮助股民评估中国大陆股市、港股及美股的股票情况。

中国股市去年底大涨，重燃中国散户投资者对股市的热情。而一些企业尤其是券商，也在股市涨势中因自身具吸引力的股市估值而受益。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。