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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 12:52 BJT

百度推出选股App“百度股市通”

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月10日 - 中国散户投资者对股市热情重涨之际，中国搜索引擎巨头百度 推出选股App“百度股市通”。

“百度股市通”将与其他互联网公司特别是腾讯 的类似产品竞争，标志着百度进一步涉足金融行业。

虽然“百度股市通”目前不产生营收，但倘若百度未来能取得券商牌照，则理论上该应用可转变为交易终端。

百度周二表示，该应用给普通股民带来强大的大数据分析，帮助股民评估中国大陆股市、港股及美股的股票情况。

中国股市去年底大涨，重燃中国散户投资者对股市的热情。而一些企业尤其是券商，也在股市涨势中因自身具吸引力的股市估值而受益。(完)

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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