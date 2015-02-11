百度推出选股App“百度股市通”

中国散户投资者对股市热情重涨之际，中国搜索引擎巨头百度推出选股App“百度股市通”，将与其他互联网公司特别是腾讯的类似产品竞争。虽然“百度股市通”目前不产生营收，但倘若百度未来能取得券商牌照，则理论上该应用可转变为交易终端。路透