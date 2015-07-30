百度计划回购10亿美元股票

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月30日 - 中国最大的搜索引擎公司百度(BIDU.O)周四称，将回购10亿美元股票，本周早前百度发布疲软的业绩后，股价挫跌。
百度在声明中称，公司将用现有的现金储备在接下来的12个月内进行回购。
百度股价自7月27日以来累计挫跌14%，那天其公布的二季度获利低于预期。百度计划大幅增加支出，用于将线上智能手机用户与线下服务连接起来，这激起投资者对公司利润率的担忧，百度股价因此创下2008年底以来最大两日跌幅。
“回购体现了百度对O2O(线上到线下)机遇和我们有能力把握住这个机遇的信心，”百度发言人对路透表示。(完)
(编译 白云; 审校 杜明霞)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。