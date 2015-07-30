百度计划回购10亿美元股票

路透北京7月30日 - 中国最大的搜索引擎公司百度(BIDU.O)周四称，将回购10亿美元股票，本周早前百度发布疲软的业绩后，股价挫跌。

百度在声明中称，公司将用现有的现金储备在接下来的12个月内进行回购。

百度股价自7月27日以来累计挫跌14%，那天其公布的二季度获利低于预期。百度计划大幅增加支出，用于将线上智能手机用户与线下服务连接起来，这激起投资者对公司利润率的担忧，百度股价因此创下2008年底以来最大两日跌幅。

“回购体现了百度对O2O(线上到线下)机遇和我们有能力把握住这个机遇的信心，”百度发言人对路透表示。(完)

(编译 白云; 审校 杜明霞)

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