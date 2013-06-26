《阳歌专栏》百度和腾讯在安全软件领域剑指奇虎

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(htto://weibo.com/youngchinabiz)

**百度和腾讯在安全软件领域剑指奇虎**

安全软件在中国虽拥有巨大潜力，但依然是一块竞争不很激烈的领域，这在很大程度上是因为奇虎360QIHU.N在该市场的主导地位。但这一状况看似很快将发生改变，最新报道显示，搜索巨头百度(BIDU.O)和社交网络巨擘腾讯(0700.HK)可能准备开发相应产品进入该市场。

奇虎很早进入安全软件市场是它在该领域占主导地位的部分原因，但同样重要的是，奇虎360的旗舰产品“360安全卫士”是免费的。这一现实使外国软件制造商很难分得中国安全软件市场的一杯羹，因为这些制造商的多数收入来自软件产品销售。

相比之下，奇虎利用其安全软件产品将消费者引导向该公司旗下的其他产品，例如其广受欢迎的浏览器以及快速发展的在线搜索网站。我还怀疑，奇虎360利用其安全卫士产品将消费者不想要的其他软件安装到用户电脑上，以监测用户的上网习惯，从而可以进行数据挖掘。大多数西方企业不敢采取类似的行动，因为在用户的电脑中安装他们不想要甚至侵犯性软件与让用户计算机变得更安全的目标背道而驰。

这一现实导致的结果是外国企业和多数初创企业无法进入中国的安全软件市场。唯一可以挑战奇虎主导地位的就是类似百度和腾讯等财大气粗的大公司，他们可以利用其他赚钱的业务来补贴其安全软件业务。

接下来让我们看看相关报道。据悉，腾讯将斥资4,700万美元增持金山网络股份。完成这笔投资后，腾讯在金山网络的股份将从此前的10%增加至约18%，金山网络的估值近6亿美元。

与此同时，另有媒体报道称，百度也推出了“百度卫士”测试版。这款安全软件产品类似于奇虎的360安全卫士。报道指出，“百度卫士”还在测试阶段，迄今每天仅允许1,000个下载名额。

百度卫士迄今还是免费试用，但不清楚稍后的商业版本是否会收费。同样，腾讯的声明也没有说明腾讯将在金山在线安全产品的未来发展中扮演什么角色。但如果看到两公司最终推出免费产品挑战奇虎，我也不会感到意外。

无论是腾讯，还是百度，他们都对奇虎360没什么好感，而这将使得未来的竞争更为有趣。腾讯最近赢得对奇虎的一场涉及安全卫士的官司。在奇虎推出搜索网站挑战百度在中国互联网搜索市场的主导地位后，百度在去年的多数时间中与奇虎冲突不断。

最后，我要承认，腾讯和百度推出其自有安全产品的主要动机更可能是出于商业目的，而非基于个人恩怨。两公司可能意识到通过提供免费的安全软件，奇虎在其他产品上获得了巨大的优势，即便这也让奇虎变得非常具有争议性。

百度可能意识到自己可以利用类似的产品推动其网站的点击量，而腾讯可能会利用类似的产品推动其网络游戏的流量。有这么多好处，两家公司想进入这一领域没什么好奇怪的。因此，我预计百度会在今年年底前推出安全产品，腾讯也很快会紧随其后。

一句话：百度和腾讯很可能会在未来12个月推出免费的计算机安全软件产品，对奇虎在该领域的主导地位构成重大挑战。

**中国移动寻求扩张巴基斯坦业务**

中国移动(0941.HK)(CHL.N)似乎突然喜欢上了巴基斯坦，有消息称该公司考虑通过并购扩大在该国的现有业务。如果有人察觉到我的语气中略带讥讽之意的话，那是因为我觉得作为全球最大的电信公司，在还有许多前景更好的市场供其全球扩张选择之时却向如此小的市场投入这么多的精力，让人多少觉得有些可笑。

最新消息称，中国移动有兴趣收购巴基斯坦电信公司Warid Telecom。而在一个月前，中国移动放弃竞购缅甸电信牌照。本文我们将先来看看相关的消息，然后再谈中国移动基本没啥效果的全球扩张政策。

据外媒报道，中东的Abu Dhabi Group寻求出售Warid Telecom。该公司是巴基斯坦五大电信运营商之一。未具名消息人士称，中国移动和阿联酋的Etisalat可能竞购该公司。Etisalat已经证实有兴趣竞购，但中国移动尚未对此置评。

行业观察人士应当知道，巴基斯坦是中国移动迄今在本土市场以外唯一进行成功并购的市场。中国移动在本土市场占据着约三分之二的份额。中国移动在全球的投资不多，不是因为没尝试，而是因为过去七八年间虽进行过多次高调的全球并购交易，但多以失败告终。

该公司在这方面的努力今年就经历过两次失败。两个月前，中国移动宣布最终放弃竞购远传电信(4904.TW)股权。这项交易最早于2009年宣布，当时从理论上看为明智之举，因两公司可在很多地方进行文化和商业互补。但因涉及政治因素交易变得过于敏感，无法获得台湾监管机构的批准，中国移动最终决定放弃，从而未能完成交易。

今年早些时候，中国移动宣布联手欧洲电信巨头沃达丰(VOD.L)竞购缅甸新的电信牌照，这也令该公司一度成为媒体关注焦点。在我看来，鉴于缅甸电信市场蕴藏着巨大的潜力，加上合作对象是沃达丰，这项交易似乎是明智之举。但中国移动却在本月早些时候突然宣布撤回竞标，具体原因不详。

中国移动在巴基斯坦市场的最新举动，似乎是该公司全球扩张政策的延续。鉴于中国移动可通过将Warid的业务和其当地业务结合起来扩大在当地的业务规模，这项交易从这方面看还是有意义的。

不过，巴基斯坦虽是人口大国，但可能并非中国移动全球扩张应当瞄准的市场。巴基斯坦确实是和中国一样为发展中市场，但该国政局不稳且与邻国冲突不断，几乎很难为运营业务提供稳定的环境。

我可能会建议中国移动效仿Abu Dhabi，退出巴基斯坦市场，寻找像缅甸这样增长前景不错且更稳定的市场，而不是去竞购Warid。但中国移动对这样的策略似乎并不感兴趣，我预计该公司在新一代管理层领导下，可能会继续推进之前杂乱无章的全球扩张项目。

一句话：中国移动可能竞购巴基斯坦电信公司Warid，表明该公司新管理层将延续以前杂乱无章的全球扩张政策。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：程芳

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