百度证实入股美国网上叫车公司Uber

路透北京12月17日 - 中国互联网巨头百度(BIDU.O)周三证实入股快速发展的叫车公司Uber，希望在中国掌握增长契机。

双方未透露百度买入多少股份，以及投资的金额。百度入股的消息由双方在北京宣布。

百度和Uber表示，他们将共同扩大Uber在中国的市场。在中国，由阿里巴巴集团(BABA.N)和腾讯控股(0700.HK)投资的叫车应用软件快的打车和滴滴打车处于领先地位。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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