百度证实入股美国网上叫车公司Uber

中移动首季净利同比增长3.7% 至248亿元人民币
路透香港4月20日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动周四公布，今年首季净利同比增长3.7%，至248亿元人民币。
路透北京12月17日 - 中国互联网巨头百度(BIDU.O)周三证实入股快速发展的叫车公司Uber，希望在中国掌握增长契机。
双方未透露百度买入多少股份，以及投资的金额。百度入股的消息由双方在北京宣布。
百度和Uber表示，他们将共同扩大Uber在中国的市场。在中国，由阿里巴巴集团(BABA.N)和腾讯控股(0700.HK)投资的叫车应用软件快的打车和滴滴打车处于领先地位。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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路透上海4月21日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8843元附近，较上日贬值约51点。