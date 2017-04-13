中国百度收购美国计算机视觉初创公司xPerception

路透北京4月13日 - 中国互联网公司百度(BIDU.O)同意收购美国计算机视觉初创公司xPerception，以增强人工智能方面的实力。收购金额没有披露。

xPerception生产视觉感知方面的软硬件，产品应用于机器人和虚拟现实等领域。百度周四在公告中表示，xPerception将在百度研发部门旗下继续开发自己的核心技术。

“最近为了加强百度作为人工智能领域全球领先企业的地位而进行了一系列重要投资，收购xPerception是其中的最新行动，”公告表示。

百度把公司资源转向增强人工智能方面的实力，包括搜罗外国人才和技术。

百度表示，xPerception将帮助公司为扩增实境(AR)项目和自动驾驶部门开发视觉感知技术。

xPerception由美国扩增实境初创公司Magic Leap的两名前工程师创立。Magic Leap的投资者包括阿里巴巴。(完)