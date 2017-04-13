中国百度收购美国计算机视觉初创公司xPerception

择优创建中国制造2025示范区 给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透北京4月13日 - 中国互联网公司百度(BIDU.O)同意收购美国计算机视觉初创公司xPerception，以增强人工智能方面的实力。收购金额没有披露。
xPerception生产视觉感知方面的软硬件，产品应用于机器人和虚拟现实等领域。百度周四在公告中表示，xPerception将在百度研发部门旗下继续开发自己的核心技术。
“最近为了加强百度作为人工智能领域全球领先企业的地位而进行了一系列重要投资，收购xPerception是其中的最新行动，”公告表示。
百度把公司资源转向增强人工智能方面的实力，包括搜罗外国人才和技术。
百度表示，xPerception将帮助公司为扩增实境(AR)项目和自动驾驶部门开发视觉感知技术。
xPerception由美国扩增实境初创公司Magic Leap的两名前工程师创立。Magic Leap的投资者包括阿里巴巴。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。