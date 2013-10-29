百度理财火爆登场 10亿元基金两小时售罄

路透上海10月29日 -中国证券报周二报导，周一首日登场的百度(BIDU.O)理财虽然面临系统瘫痪大半天的情况，但仍然在两个小时内卖出10亿元人民币的基金，显示出惊人的爆发力和超高的市场关注度。

根据百度提供的数据，截至下午14：50，百度理财销售已超过10亿元。按照规模和用户数计算，百度理财的户均认购量超过8,000元，远高于余额宝的户均约3,400元认购（根据余额宝的数据计算，余额宝用户数已经超过1,600万，截至9月底，其存量资金规模达到了556.53亿元）。

经过多日强势宣传，百度理财终于在10月28日10:28登场，然而甫一推出却出现问题。昨日上午，百度理财不管如何登陆，都反复弹出登陆框；即使是想登陆百付宝，也不断出现“服务器正忙，请稍后再试”。直到下午14时07分，百度理财更新微博称下午13时，百度金融中心理财首页已经陆续恢复正常登录。

15时左右，百度理财B的限售份额已经售罄，网页上出现了“创始会员已满，发财要趁早”的告示。报导引述业内人士观点称，百度此举或是饥饿营销，其“醉翁之意不在酒”，主要是想为百付宝支付平台做准备。

此前百度曾宣布其与华夏基金公司合作的基金保证8%年化收益，引起市场轩然大波，不过百度之后马上改口称将不承诺收益，百度理财页面只显示合作方为华夏现金增利E基金，近期的七日年化收益率为4.9333%。

据华夏基金网站介绍，华夏现金增利E基金主要投资银行存款和债券，不以任何形式参与股票类资产，不受股票市场波动影响，具有风险较低、收益稳定的特点。

百度理财上周初宣传攻势刚起后，中国证监会上周三即表态，待百度理财计划的材料报送后，证监会将对该业务的合规性予以核查。而百度稍后则回应称，百度金融中心始终与各监管机构和政府部门保持积极主动的沟通，并严格遵守监管部门的规定。百度将于合作伙伴一起用心设计产品、遵章合规运营。（完）

(发稿 林琦；审校 林高丽)

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