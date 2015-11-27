百度与德国安联等组建互联网保险公司 提供创新保险服务

路透上海11月27日 - 继与中信银行(601998.SS)(0998.HK)签手合组直销银行后，中国互联网搜索引擎领先企业百度(BIDU.O)与欧洲最大的保险商--德国安联(ALVG.DE)、私募基金高瓴资本，共同成立一家全新的互联网保险公司，为客户提供创新型保险服务。

这是百度在“互联网＋金融”领域的又一新举措。在竞争对手阿里巴巴(BABA.N)和腾讯(0700.HK)先后进军保险业后，作为“BAT”一员的百度终于亦跻身这一迅速发展的领域。

百度官方微博周四引述公司首席执行官（CEO）李彦宏的话称，“百度将利用互联网和大数据技术，让网民以更优惠的价格使用线上线下各类产品和服务。”

阿里巴巴和腾讯在数年前已与险企展开有关互联网平台销售保单的合作。2013年9月，阿里巴巴、腾讯和中国平安(601318.SS)(2318.HK)等合资组建国内首家互联网保险公司--众安保险。阿里巴巴关联企业蚂蚁金服9月还收购了台湾国泰金控(2882.TW)在大陆的产险公司60%股权。据国内媒体此前报道，腾讯拟联手中信国安发起成立互联网寿险公司。（完）