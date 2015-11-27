百度与德国安联等组建互联网保险公司 提供创新保险服务

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海11月27日 - 继与中信银行(601998.SS)(0998.HK)签手合组直销银行后，中国互联网搜索引擎领先企业百度(BIDU.O)与欧洲最大的保险商--德国安联(ALVG.DE)、私募基金高瓴资本，共同成立一家全新的互联网保险公司，为客户提供创新型保险服务。
这是百度在“互联网＋金融”领域的又一新举措。在竞争对手阿里巴巴(BABA.N)和腾讯(0700.HK)先后进军保险业后，作为“BAT”一员的百度终于亦跻身这一迅速发展的领域。
百度官方微博周四引述公司首席执行官（CEO）李彦宏的话称，“百度将利用互联网和大数据技术，让网民以更优惠的价格使用线上线下各类产品和服务。”
阿里巴巴和腾讯在数年前已与险企展开有关互联网平台销售保单的合作。2013年9月，阿里巴巴、腾讯和中国平安(601318.SS)(2318.HK)等合资组建国内首家互联网保险公司--众安保险。阿里巴巴关联企业蚂蚁金服9月还收购了台湾国泰金控(2882.TW)在大陆的产险公司60%股权。据国内媒体此前报道，腾讯拟联手中信国安发起成立互联网寿险公司。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)