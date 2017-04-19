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中国财经 | 2017年 4月 19日 星期三 10:56 BJT

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo

路透4月18日 - 中国互联网公司百度(BIDU.O)宣布Apollo项目，开放其自动驾驶平台。

百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。

“Apollo”项目提供完整的硬件和软件服务解决方案，包括车辆平台、硬件平台、软件平台和云端数据服务。(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)

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