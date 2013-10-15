巴宝莉将由创意总监Christopher Bailey出任执行长

路透伦敦10月15日 - 英国时尚精品集团巴宝莉(Burberry Group) (BRBY.L)表示，该公司创意总监Christopher Bailey将升任执行长，此前担任该职位多年的Ahrendts Ahrendts将离职转往苹果APPL.O。

巴宝莉周二表示，Ahrendts将在2014年中去职，届时将由Bailey兼任创意总监和执行长。

Ahrendts将到苹果接下新设的高级副总裁一职，负责监督苹果的零售及线上商店，她将直接向总裁库克报告职务。

巴宝莉周二也公布到9月30日止的六个月中，零售营收增加17%至6.94亿英镑(11.1亿美元)，符合分析师预期。

巴宝莉股价最新下跌3.155%至0.1535英镑。(完)

(编译 李婷仪 审校 王洋)

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