希腊救助计划在德国议会涉险过关

默克尔2月27日与法国财长在柏林进行交谈。 REUTERS/Thomas Peter

* 德国议会通过希腊救助计划

* 多名执政联盟议员投反对票

* 民调显示,德国对救援希腊感到厌烦

* 巴罗索称,欧盟将於3月稍晚就强化防火墙作出决定

路透柏林2月27日电---德国总理默克尔周一在议会投票中好不容易令第二轮希腊救助计划获得通过,但普通议员对於提供更多资金支持欧元区的做法反对声浪加剧.

德国议会以496票赞成、90票反对,5票弃权通过对希腊的第二轮救助计划,这样的胜利虽堪欣慰,却有被中左翼反对党的支持夸大之嫌,隶属默克尔执政联盟330名议员当中,仅有304名投了赞成票.

此次执政联盟中有17名议员投了反对票,而去年9月就扩大欧元区救助基金规模进行表决时,有13名议员倒戈.

分析师表示,这样的投票结果可能削弱她的政治实力.当下德国所面临的国际压力上升,默克尔却在同意加强欧洲金融防火墙一事上面临更大阻力.

"默克尔正在失去说服力,议员们也渐不相信每件事会真的照计划走,"柏林自由大学政治学教授Gero Neugebauer说.

德国是欧洲紧急纾困基金最大的资金来源.默克尔坚守立场,力图让1,300亿欧元纾困希腊的计划能够以有说服力的投票结果过关.

辩论一开始,她即承认纾困案的确没有百分百保证有效,但她也断然回拒就让希腊违约且退出欧元区的呼声.

"没有人知道否决第二轮纾困希腊方案,对诸如葡萄牙、爱尔兰等正接受纾困的国家,或者对西班牙、意大利、甚至整个欧元区及全世界,会造成甚么影响,"默克尔说.

"身为总理,我必须承担某些风险,但我不能完全不顾後果--那将有违我的就职誓言."

她呼吁加速向欧元区永久纾困基金支付5,000亿欧元,让该基金得以在两年内全面运作,而不是五年.默克尔表示,德国政府认为目前没有必要讨论扩大整体安全网.

"随着希腊债务自愿性重整,我们也进入了新的领域.如果取得成功,将可进一步降低危机扩散至其他国家的风险.我们现在需要观望後续发展,"她说.

默克尔在进一步纾困支出议题方面,面临来自公众和具影响力媒体日渐升高的阻力.

"停止向希腊砸钱!"德国最畅销的画报在头版写道."别在这条疯狂的道路上继续前进,"报导引述知名经济分析师称,让希腊违约并且暂时脱离欧元区会对希腊比较好.

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在反对意见方面,身为社会民主党员的前财长史坦布律克表示,默克尔"争取时间的策略失败了,因为情况一再恶化".

"希腊在2010年5月接受第一轮纾困以来已将近两年,我们在希腊问题上,在欧元区危机扩散的风险上,在德国面临的问题上都回到了原点,"史坦布律克说."不只代价越来越高,愤怒和偏见也越来越严重."

欧洲央行即将再次提供银行成本低廉的三年期流动性.周一意大利和比利时标售公债,举债成本已大幅下降,显示出欧洲央行的举措已有助於稳定债市.

不过避险性质的德债期货触及五周高位,交易员称因默克尔担心纾困希腊的成效,且她预估欧元区得经历辛苦的数年.

周日媒体公布的一项民调显示,62%的德国民众反对第二次纾困希腊方案,赞成者为33%.去年9月时一项类似的民调中,有53%反对、43%赞成.

内政部长Hans-Peter Friedrich在一次杂志专访中呼吁希腊退出欧元区.这是首度有内阁官员公开发难.不过周一时他态度转为和政府一致,支持该项纾困案.

德国人对那个被财长形容为"无底洞"的希腊,也耐性渐失.

同时,德国也越来越有体认到,欧债危机正吞噬更多国家,扼杀了欧元区内对德国出口产品的需求,使德国自身的经济荣景亦有风险.

默克尔支持度虽仍高,但在距下次大选还有约18个月的时候,却遭逢此艰困疲软期--能否稳坐总理宝座令人存疑.(完)