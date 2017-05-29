（修正）焦点：2017年全球奢侈品营收料增长2-4%--贝恩

（更正：最后一段译文有误，澄清千禧世代”是指1980后出生以及1995年后出生的人。）

路透巴黎5月29日 - 一份周一公布的报告显示，以固定汇率计算的2017年全球个人奢侈品销售将增长2-4%，增幅高于预期，因欧洲和中国对奢侈品的支出更高，盖过了美国和东南亚的疲态。

贝恩(Bain & Co.)和意大利奢侈品行业协会(Altagamma)联合发布的这份报告称，包括手表、珠宝、服饰、鞋履和皮革制品在内的奢侈品行业，2017年总营收将升至2,540-2,590亿欧元(2,840-2,892.5亿美元)，高于2016年的2,490亿欧元。

过去几年，恐怖分子袭击欧洲导致赴欧旅游人数减少，加上香港商业活动萎缩以及中国需求放缓，使得全球奢侈品行业备受打击。

去年10月贝恩预测2017年全球奢侈品行业营收增长1-2%，不过今年第一季该行业取得了4%的同比增长。

“在困难的2016年过去之后，2017年第一季奢侈品行业困境有所缓和。中国消费的持续回归，以及欧洲当地人和游客消费前景看俏，均将有助于在今年剩余时间内推动整个市场增长，”贝恩的合伙人和该研究报告的主要作者Claudia D'Arpizio表示。

贝恩没有提及特定公司的名字，但是在2017年第一季，奢侈品巨头LVMH (LVMH.PA)、开云集团(Kering)(PRTP.PA)和爱马仕(HRMS.PA)均实现了强劲的业绩。

贝恩合伙人Federica Levato是该报告的另一位作者，他告诉路透，“这是比以前更健康的增长，所以我们修改了今年的市场预测，有些做得好的业者真的表现优异。”

**欧洲市场增长料居冠**

欧洲开始看到游客回来，预计今年将成为增长最快的奢侈品市场，销售预计将增长7-9%。

该报告指出，几个亮点是西班牙、英国和中国。西班牙被视为一个相对安全的地方；而英镑在英国退欧之后大幅贬值，英国对于游客来说显得更为经济实惠；而中国大陆也在以6-8%的增长率复苏。

贝恩预计，2017年亚洲其它地区的营收可能缩水2-4%。

香港、澳门和新加坡的情况正在好转，但台湾和东南亚面临着中国和韩国游客数量下降的问题，日本料为持平。

贝恩的这份报告称，最大的奢侈品市场--美国也势将表现逊色，强势美元以及围绕总统特朗普政策的不确定性，料将创造出一个具有挑战性的市场环境。

未来数年，奢侈品市场料将以每年3-4%的平均速度保持扩张，到2020年营收规模可达2,800-2,900亿欧元，中国中产阶层人数日益增多、以及更多成熟市场复苏则是背后的推动力。

研究报告还称，到2025年，所谓的“千禧世代”，即1980年之后出生的科技狂人一代以及1995年之后出生的人，将在整体奢侈品消费中占据45%的消费力，其中亚洲消费者将超过半数。(完)