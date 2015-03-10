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国际财经 | 2015年 3月 11日 星期三 07:21 BJT

独家：贝恩同意以约24亿美元收购网络安全公司Blue Coat--消息

路透3月10日 - 一位知情消息人士透露，私募股权投资公司贝恩资本(Bain Capital)已同意收购网络安全公司Blue Coat Systems Inc，包括债务在内的交易价值约为24亿美元。

该消息人士称，经过竞标程序后，Blue Coat Systems的东家Thoma Bravo LLC已同意将之出售给贝恩。消息人士要求匿名，因为这笔交易尚未公开。

Blue Coat、贝恩资本和Thoma Bravo没有立即回覆征求评论的要求。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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