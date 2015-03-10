独家：贝恩同意以约24亿美元收购网络安全公司Blue Coat--消息

南非金融服务委员会调查前财长戈尔丹被召回前发生的某些交易
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非金融服务委员会(FSB)的一位官员周二称，该委员会正在调查前财长戈尔丹(Pravin Gordhan)被从投资者路演中召回并遭解职前的数小时里进行的某些交易。
路透3月10日 - 一位知情消息人士透露，私募股权投资公司贝恩资本(Bain Capital)已同意收购网络安全公司Blue Coat Systems Inc，包括债务在内的交易价值约为24亿美元。
该消息人士称，经过竞标程序后，Blue Coat Systems的东家Thoma Bravo LLC已同意将之出售给贝恩。消息人士要求匿名，因为这笔交易尚未公开。
Blue Coat、贝恩资本和Thoma Bravo没有立即回覆征求评论的要求。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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路透伦敦5月2日 - 英国石油巨头--BP公布的2017年第一季获利较上年同期增长近两倍，得益于油价上涨以及产量增至五年最高的提振。不过该公司为了支付收购以及2010年墨西哥湾漏油事件的成本，债务上升。
路透伦敦5月2日 - 国际金融协会(IIF)周二公布的数据显示，新兴市场4月为连续第五个月外资净流入，创2015年上半年以来最长连续纪录。