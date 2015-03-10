独家：贝恩同意以约24亿美元收购网络安全公司Blue Coat--消息

南非金融服务委员会调查前财长戈尔丹被召回前发生的某些交易

路透约翰内斯堡5月2日 - 南非金融服务委员会(FSB)的一位官员周二称，该委员会正在调查前财长戈尔丹(Pravin Gordhan)被从投资者路演中召回并遭解职前的数小时里进行的某些交易。