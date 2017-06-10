（更正）贝恩资本与日本一基金磋商联合竞购东芝芯片业务--消息

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
（据消息人士澄清，贝恩资本是“正在与一家日本政府支持的基金洽商联合竞购东芝芯片业务”，并非“取代KKR加入一个日本政府牵头的财团来竞购”）
路透旧金山/东京6月9日 - 知情消息人士表示，私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)正在与一支日本政府支持的基金洽商联合竞购东芝的芯片业务，并将以少数股权投资者身份参与。由于未获授权与媒体沟通，消息人士拒绝具名。
另外的消息人士表示，西部数据最近向东芝提交了一份建议概要。西部数据与东芝在日本联合经营一座重要的闪存芯片工厂。
尚不能立即联系到贝恩资本的代表发表评论。(完)
(编译 王兴亚；审校 李爽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。