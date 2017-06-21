贝恩资本拟成东芝芯片业务最大投资方 出资77亿美元--消息

路透东京/首尔6月21日 - 三位知情消息人士称，贝恩资本(Bain Capital)计划成为东芝(6502.T)芯片业务的最大投资方，将斥资8,500亿日圆(77亿美元)入股该业务。贝恩资本是竞购东芝芯片业务的一个财团的成员之一，该财团成员还包括政府支持的基金--日本产业革新机构(INCJ)和日本政策投资银行(DBJ)。

但这些消息人士称，贝恩资本上述投资额中半数左右会从韩国芯片生产商SK海力士(000660.KS)处融资。由于谈判的敏感性，消息人士要求匿名。

东芝早些时候表示，已选择一个由日本政府牵头的财团为其芯片业务的优先竞购方，希望到下周能达成规模约2万亿日圆(180亿美元)的协议。该公司急需资金来填补大规模的亏损。

他们补充说，日本产业革新机构和日本政策投资银行将分别以3,000亿日圆入股，三菱日联金融集团(MUFG)(8306.T)核心银行部门将提供5,500亿日圆融资。

其中一位消息人士称，具体金额尚未确定，仍可能会有变化。

路透未能立即联系到日本政策投资银行的代表置评。该财团其他成员及东芝则不予置评。(完)