（修正）奢侈品市场今年增长料放缓--贝恩

（修正：补上倒数第二段遗漏时间）

路透米兰5月19日 - 周一发布的一项研究显示，与去年相比，奢侈品销售料在2014年进一步放缓，因中国、俄罗斯和欧洲需求疲弱，抵消了全球游客购物上升以及美日的强劲需求。

贝恩公司在提交给意大利奢侈品协会组织Altagamma的一项研究中称，按照固定汇率计算，今年全球的个人奢侈品销量预计将增长4-6%，2013年的增幅为6.5%。

研究显示，今年迄今，奢侈品市场的表现与2013年相当，全球各类奢侈品销售按固定汇率计算增长6%。

贝恩公司合伙人Claudia d'Arpizio表示：“我们进入了奢侈品行业的新阶段，这是一种新常态。”贝恩公司的预测受到该行业密切关注。

“不太可能很快就出现更多像中国近些年出现的旺盛场面，成熟市场能更好地应对经济危机，所以增长应该更为稳定。”

研究显示，第一季度汇率波动抹去了奢侈品市场3-4%的价值，因欧元兑美元、人民币和日元升值。

尽管旅行零售、折扣店和在线商城的表现料将不错，但2014年的新店开业料将放缓，因各大品牌寻求保持品牌的独一性。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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