独家：贝恩资本将投资鞋履商TOMS Shoes--消息

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透纽约8月20日 - 据知情人士，私募股权投资公司贝恩资本(Bain Capital)已达成协议，将收购休闲鞋生产商TOMS Shoes的50%股份，此笔交易对TOMS估值约为6.25亿美元，包含债务在内。
消息人士称，贝恩在TOMS股份拍卖中击败其他私募股权投资公司胜出，最快周三会宣布这宗交易。TOMS创办人及唯一所有人Blake Mycoskie将保留其他一半股份，并继续掌舵。
由于交易尚未公开，消息人士要求不要具名。贝恩和TOMS公司代表未立即回应置评要求。
TOMS每卖出一双鞋，就会相应捐赠一双鞋给发展中国家有需要的孩童。该公司销售眼镜时也基于同样的捐赠原则。
一名消息人士表示，贝恩资本的投资将用来促进TOMS的业务计划和赞助其慈善活动。(完)
(编译 张若琪 审校 龚芳)
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