投行观点：Baird将Expeditors International of Washington目标价从54美元上调至58美元

《技术解析》LME期铜攻克阻力位5,683美元后，或上看5,736美元
下一道阻力位将在5,736美元，若攻破则可望升向5,771美元。期铜最终勉力在下降趋势线上方徘徊。然而，除非升破5,736美元，否则走势看来仍不稳，或将重探周三低位5,635美元。
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下一道阻力位将在5,736美元，若攻破则可望升向5,771美元。期铜最终勉力在下降趋势线上方徘徊。然而，除非升破5,736美元，否则走势看来仍不稳，或将重探周三低位5,635美元。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。