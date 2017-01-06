中国首家独立法人直销银行百信银行获批筹建

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透上海1月6日 - 中国股份制商业银行--中信银行(601998.SS)周四晚公告称，与百度(BIDU.O)合资筹建的百信银行获银监会批复筹建，银行类别为有限牌照商业银行，以独立法人形式开展直销银行业务。
这意味着国内首家采用独立法人运作模式的直销银行正式浮出水面。根据公告，中信银行和福建百度博瑞网络科技有限公司作为发起人，分别认购百信银行14亿股和6亿普通股股份，入股比例分别为70%、30%，筹建期间不从事金融业务活动。
此前，中信银行曾于2015年11月17日召开董事会会议，审议通过《关于设立直销银行公司的议案》，相关事项经监管机构核准后方可实施。
中信银行董事长李庆萍早前曾表示，两家母公司不会干预百信银行的市场化运营，它是一个银行平台，市场定位是“为百姓理财，为大众融资”，将利用中信银行的网点优势和强大的金融风控、产品研发和客户经营能力，以及百度的互联网技术和用户流量资源，满足客户个性化金融需求。（完）
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(发稿 李铮; 审校 杨淑祯)
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。