中国首家独立法人直销银行百信银行获批筹建

路透上海1月6日 - 中国股份制商业银行--中信银行(601998.SS)周四晚公告称，与百度(BIDU.O)合资筹建的百信银行获银监会批复筹建，银行类别为有限牌照商业银行，以独立法人形式开展直销银行业务。

这意味着国内首家采用独立法人运作模式的直销银行正式浮出水面。根据公告，中信银行和福建百度博瑞网络科技有限公司作为发起人，分别认购百信银行14亿股和6亿普通股股份，入股比例分别为70%、30%，筹建期间不从事金融业务活动。

此前，中信银行曾于2015年11月17日召开董事会会议，审议通过《关于设立直销银行公司的议案》，相关事项经监管机构核准后方可实施。

中信银行董事长李庆萍早前曾表示，两家母公司不会干预百信银行的市场化运营，它是一个银行平台，市场定位是“为百姓理财，为大众融资”，将利用中信银行的网点优势和强大的金融风控、产品研发和客户经营能力，以及百度的互联网技术和用户流量资源，满足客户个性化金融需求。（完）

欲览公告详情，请点选 here