焦点：通用电气旗下油气业务与贝克休斯合并 创建油田服务业巨擘

2016年4月30日，贝克休斯在北达科他州的营地。 REUTERS/Andrew Cullen

路透10月31日 - 美国通用电气(GE)(GE.N)周一宣布，将把旗下石油及天然气业务与贝克休斯(Baker Hughes) (BHI.N)合并，创建全球第二大的油田服务提供商。在经过数年的低油价时期之后，油服业为能源行业提供更具效益的产品和服务的竞争越来越激烈。

本项并购交易将把通用电气制造设备的强项和贝克休斯钻探及压裂新油井的专长结合起来，成为一家年营收320亿美元的公司。

贝克休斯股价重挫将近7%，公司高层认为可能是因本项交易结构复杂所致。股价周一收盘下跌6.29%。

“这对所有投资者而言是个好交易，”通用电气的油气业务主管Lorenzo Simonelli说，他将领导合并后的新公司。

通用电气已是全球最大的油田设备制造商。该公司还大举投资于大数据处理服务，石油业看好大数据提振油市复苏的潜力。

而贝克休斯(Baker Hughes)被公认为是水平钻井、水力压裂化学用品及其他重要油服领域的全球领军企业之一。

合并成立的新公司将使贝克休斯的市场份额超过对手哈里伯顿(Halliburton) (HAL.N)，后者曾尝试购买贝克休斯未果，但去年5月协议破裂以失败告终。新公司还将与斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)展开激烈竞争。斯伦贝谢是全球最大的油服企业。

通用将拥有新上市公司62.5%的股份。交易料在2017年中期完成。

如果协议破裂，通用电气将需向贝克休斯支付13亿美元分手费，后者将再次获得一笔意外之财。今年早前贝克休斯与哈里伯顿合并失败时，哈利伯顿向其支付了35亿美元分手费。

“对于我们已经遇到过的事情，我们不会在再次发生之前做出任何预测，”贝克休斯执行长Martin Craighead说道，强调他预计监管机构会批准这次合并。他将出任新公司的副董事长。

据与该公司关系密切的消息人士称，通用电气和贝克休斯周一将与美国司法部和欧洲反垄断机构接触。欧洲反垄断机构在几个月前刚刚阻止了哈里伯顿(Halliburton)与贝克休斯的交易；消息人士称，通用电气将提出其交易是互补型的，两家公司致力于做出任何补救措施以获得批准。

消息人士称，通用电气的一个小型业务部门在向贝克休斯的对手企业出售设备，而且将继续销售。

Simonelli表示，通用电气的所有油气业务将归属新公司，旗下不再拥有能源部门；油气业务在通用电气去年营收中的比重占到14%左右。

他还称，现有通用电气和贝克休斯的“表现最佳员工”将组建新的管理团队，但他拒绝就可能的裁员置评。

分析师称两家公司间基本不存在会令监管当局担心的业务重叠。

“我认为没有任何重大的重叠业务，”在塔尔萨大学(University of Tulsa)任教的能源业资深人士Tom Seng说道。

**油价接近50美元**

这宗交易公布之际，正值北美油气生产商的活跃钻井数回升。自2014年中以来的油价重挫，曾导致钻探活动接近冻结。

但通用电气执行长伊梅尔特周一告诉投资者，达成此交易是因为预期油价2019年将回升至每桶60美元。

“现在正是展开此项交易的好时机。”伊梅尔特并指出，他预计2020年前每年将可节省16亿美元成本。

国际油价今年上涨了约33%，至每桶接近50美元水准。

交易完成后，贝克休斯的股东将可从通用电气获得每股17.50美元的一次性现金特别股息。

新公司将在纽约证券交易所(NYSE)挂牌，采休士顿和伦敦双总部方式。

贝克休斯股价早盘一度上涨5%，但之后逆转一度跌近8%，终场收低6.29%至55.40美元。通用电气则收低0.41%至29.10美元。

Centerview Partners和摩根士丹利担任通用电气这宗交易的顾问；Shearman & Sterling为法务顾问。贝克休斯的财务顾问为高盛，法务顾问为Davis Polk。

通用电气和贝克休斯携手相关图表：

tmsnrt.rs/2e5Y3xa(完)