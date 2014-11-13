版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 14日 星期五 05:00 BJT

标题新闻：道琼斯报导称石油服务商哈利伯顿正就收购Baker Hughes进行磋商，路透尚未证实此报导

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐