GE接近将油气业务与贝克休斯合并 交易涉资300亿美元--WSJ

路透10月31日 - 据华尔街日报(WSJ)周日报导，美国通用电气(GE)(GE.N)接近将其油气业务与贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)合并，交易涉资约300亿美元。

报导引述消息人士称，合并后的实体将由通用电气掌控，还将有公开交易的股份。

该报称交易将于周一宣布。

通用电气上周发布声明称，正在与第三大油田服务提供商贝克休斯(Baker Hughes)就潜在合作进行洽商，虽然还未达成结论，但所有选项都不包括直接收购。

贝克休斯和同业哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)月宣布终止双方原定的合并计划，原因是合并遭到欧洲和美国反垄断监管机构的反对。

与贝克休斯合作，可能帮助通用电气对其油气业务进行转型，扩大在业内的规模，增强对油田服务领军企业斯伦贝谢(SLB.N)的竞争力。(完)