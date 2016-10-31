GE接近将油气业务与贝克休斯合并 交易涉资300亿美元--WSJ

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月31日 - 据华尔街日报(WSJ)周日报导，美国通用电气(GE)(GE.N)接近将其油气业务与贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)合并，交易涉资约300亿美元。
报导引述消息人士称，合并后的实体将由通用电气掌控，还将有公开交易的股份。
该报称交易将于周一宣布。
通用电气上周发布声明称，正在与第三大油田服务提供商贝克休斯(Baker Hughes)就潜在合作进行洽商，虽然还未达成结论，但所有选项都不包括直接收购。
贝克休斯和同业哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)月宣布终止双方原定的合并计划，原因是合并遭到欧洲和美国反垄断监管机构的反对。
与贝克休斯合作，可能帮助通用电气对其油气业务进行转型，扩大在业内的规模，增强对油田服务领军企业斯伦贝谢(SLB.N)的竞争力。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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