美国过去四周活跃钻机创2012年来最快增速--贝克休斯

路透2月10日 - 美国能源企业过去四周增加的活跃钻机数(rig count)增速为2012年来最快，因石油输出国组织(OPEC)达成限产协议后油价上涨，美国钻探商趁机增加开采。

能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)周五称，截至2月10日的一周，美国活跃钻机数增加8个至591个，为2015年10月以来最高。上年同期为439个。

贝克休斯数据显示，过去四周美国活跃钻机数平均每周增加17个，创2012年2月来最快增速。

去年2月油价自13年低点回升，5月首次突破50美元。在过去的37周里，美国钻探商有33周增加活跃钻机数量，总计增加275个，创2014年中期油价崩跌以来的最大增幅。

随着美国原油价格从2014年6月的逾107美元，在2016年2月时崩跌至接近26美元的水平，贝克休斯统计的活跃钻机数也从2014年10月的纪录高位1,609座锐减，在去年5月时触及了六年低位316座。

“鉴于过去一个月美国活跃钻机数劲增，我们正在把对2017美国活跃钻机数(的预测)从800座小幅上调至850座，”美国金融服务公司Raymond James分析师本周在报告中谈及油气活跃钻机数时称。

至于2018年，Raymond James称维持1,100座的预测不变。大多数钻机既产油也产天然气。

根据贝克休斯数据，2015年、2016年及2017年至今的活跃钻机数平均为978座、509座和700座。

美国金融服务公司Cowen & Co分析师本周在报告中称，其资本支出追踪显示，有33家勘探开采公司计划将2017年的支出较2016年平均增加36%。(完)