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货币新闻 | 2014年 11月 19日 星期三 12:55 BJT

《分析》油价暴跌将遏制美国油井钻探成本，即便两家油服巨头合并

过去十年的中段，油井钻探成本飙升，因企业寻求通过水力压裂法和水平钻井等新技术，在很难进行钻探的地区开展工作。

虽然北达科他州等地区的一些油井钻探成本仍高达1,000万美元，但自2010年以来，很多水力压裂成本已经持稳或下降，因为钻探企业找到了钻探页岩的更简化方式。Eagle Ford的钻井成本可以达到450万-900万美元。

咨询公司Spears and Associates副总裁Richard Spears表示，哈里伯顿和贝克休斯合并后，仍面临价格压力，由于面临来自较小同业的竞争。CalFrac Services 、Weatherford 和Fortis Energy Services 等较小同业的区域竞争力很强。

“虽然在整个国家来说，哈里伯顿和贝克休斯一起将占据很大的市场份额，但钻探行业跟房地产业很像：位置非常重要，”Spears说，“这也是为什么这两家公司合并后，钻探价格也不会大幅增加的原因。”(完)

(编译 许娜/戴素萍/杜明霞；审校 徐文焰/朱晓军)
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