《分析》油价暴跌将遏制美国油井钻探成本，即便两家油服巨头合并

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
过去十年的中段，油井钻探成本飙升，因企业寻求通过水力压裂法和水平钻井等新技术，在很难进行钻探的地区开展工作。
虽然北达科他州等地区的一些油井钻探成本仍高达1,000万美元，但自2010年以来，很多水力压裂成本已经持稳或下降，因为钻探企业找到了钻探页岩的更简化方式。Eagle Ford的钻井成本可以达到450万-900万美元。
咨询公司Spears and Associates副总裁Richard Spears表示，哈里伯顿和贝克休斯合并后，仍面临价格压力，由于面临来自较小同业的竞争。CalFrac Services 、Weatherford 和Fortis Energy Services 等较小同业的区域竞争力很强。
“虽然在整个国家来说，哈里伯顿和贝克休斯一起将占据很大的市场份额，但钻探行业跟房地产业很像：位置非常重要，”Spears说，“这也是为什么这两家公司合并后，钻探价格也不会大幅增加的原因。”(完)
(编译 许娜/戴素萍/杜明霞；审校 徐文焰/朱晓军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。