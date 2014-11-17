更新版1-企业并购：油服公司哈里伯顿欲以350亿美元收购同业贝克休斯

马来西亚期市：棕榈油期货录得两周来最大涨幅，结束一连六日的跌势
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
贝克休斯股价周一上涨8.92%，报65.2300美元，远低于基于周五收盘价计算的哈里伯顿出价80.69美元，说明投资者怀疑交易能否获得监管部门批准。
不过RBC Capital Markets的油田服务分析师Kurt Hallead称，交易失败的风险较低。
哈里伯顿股价跌10.62%至49.2300美元，上周曾大涨。斯伦贝谢升0.32%，报95.63美元。
贝克休斯股东将以每股换取1.12股哈里伯顿股票加上19美元现金，对合并后的公司持股36%。
合并后公司董事会将有15名成员，贝克休斯占三席。
两个公司2013年合并营收为518亿美元，高出斯伦贝谢的453亿美元。
但斯伦贝谢市值为1,226亿美元，是合并后公司的两倍。(完) (编译 白云/王丽鑫；审校 张荻)
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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