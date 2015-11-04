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时事要闻 | 2015年 11月 4日 星期三 16:28 BJT

附近火山喷发导致巴厘岛机场关闭 近700个航班取消

路透雅加达11月4日 - 印尼当局周三称，受巴厘岛附近龙目岛上林贾尼火山喷发产生的火山灰影响，巴厘岛伍拉莱机场已经关闭，数百个航班被取消。

官员称，该机场将关闭到周四上午，重新评估后将重新开放。

“共有692个航班被取消，”机场当局在声明中称。

林贾尼火山从上周末开始喷出火山灰。

“一直在记录火山活动引发的地震，更大影响的可能性仍很高，”气象部门在声明中称。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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