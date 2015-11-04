附近火山喷发导致巴厘岛机场关闭 近700个航班取消

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透雅加达11月4日 - 印尼当局周三称，受巴厘岛附近龙目岛上林贾尼火山喷发产生的火山灰影响，巴厘岛伍拉莱机场已经关闭，数百个航班被取消。
官员称，该机场将关闭到周四上午，重新评估后将重新开放。
“共有692个航班被取消，”机场当局在声明中称。
林贾尼火山从上周末开始喷出火山灰。
“一直在记录火山活动引发的地震，更大影响的可能性仍很高，”气象部门在声明中称。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。