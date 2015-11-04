附近火山喷发导致巴厘岛机场关闭 近700个航班取消

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达11月4日 - 印尼当局周三称，受巴厘岛附近龙目岛上林贾尼火山喷发产生的火山灰影响，巴厘岛伍拉莱机场已经关闭，数百个航班被取消。
官员称，该机场将关闭到周四上午，重新评估后将重新开放。
“共有692个航班被取消，”机场当局在声明中称。
林贾尼火山从上周末开始喷出火山灰。
“一直在记录火山活动引发的地震，更大影响的可能性仍很高，”气象部门在声明中称。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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