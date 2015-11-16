美国热股：Constellation Brands将以约10亿美元收购Ballast Point

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路透11月16日 - 啤酒制造商Constellation Brands 称，将以约10亿美元的价格收购总部位于圣地亚哥的手工精酿啤酒制造商Ballast Point Brewing & Spirits，以参与快速发展的手工精酿啤酒市场的竞争。

Ballast旗下品牌包括Sculpin IPA和Grapefruit Sculpin IPA，预计今年净销售额为1.15亿美元。

Constellation Brands周一盘初小涨0.166%，报132.42美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)