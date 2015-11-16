美国热股：Constellation Brands将以约10亿美元收购Ballast Point

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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路透11月16日 - 啤酒制造商Constellation Brands 称，将以约10亿美元的价格收购总部位于圣地亚哥的手工精酿啤酒制造商Ballast Point Brewing & Spirits，以参与快速发展的手工精酿啤酒市场的竞争。
Ballast旗下品牌包括Sculpin IPA和Grapefruit Sculpin IPA，预计今年净销售额为1.15亿美元。
Constellation Brands周一盘初小涨0.166%，报132.42美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。