全球航运：波罗的海乾散货运价指数续涨，南美谷物出口提振巴拿马型船运费

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透3月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第八个交易日上涨，因谷物运输推动巴拿马型船运费攀升。
波罗的海乾散货运价指数 涨1.08%或9点，至843点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨12点或1.08%，至1,124点。
经纪商称，南美谷物出口季节到来，订购活跃提振动巴拿马型船运交易活动。
该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。日均获利上涨96美元，至8,994美元，为今年以来最高水平。
波罗的海海岬型船运价指数 攀升2点，或0.16%，至1,262点。日均获利增加7美元至4,483美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
铁矿石运输约占海岬型船运活动的三分之一，船舶经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运价的一个重要因素。
周五铁矿石价格持稳，本周恐连续第三周下跌，因中国钢铁企业库存良好，在钢铁需求尚未回升之时大多不愿买入现货。
灵便型和超灵便型船舶日均获利分别上涨67和130美元，至7,193和9,038美元。(完)
(翻译 张荻 审校 侯向明)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。