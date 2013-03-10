全球航运：波罗的海乾散货运价指数续涨，南美谷物出口提振巴拿马型船运费

路透3月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第八个交易日上涨，因谷物运输推动巴拿马型船运费攀升。

波罗的海乾散货运价指数 涨1.08%或9点，至843点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨12点或1.08%，至1,124点。

经纪商称，南美谷物出口季节到来，订购活跃提振动巴拿马型船运交易活动。

该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。日均获利上涨96美元，至8,994美元，为今年以来最高水平。

波罗的海海岬型船运价指数 攀升2点，或0.16%，至1,262点。日均获利增加7美元至4,483美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

铁矿石运输约占海岬型船运活动的三分之一，船舶经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运价的一个重要因素。

周五铁矿石价格持稳，本周恐连续第三周下跌，因中国钢铁企业库存良好，在钢铁需求尚未回升之时大多不愿买入现货。

灵便型和超灵便型船舶日均获利分别上涨67和130美元，至7,193和9,038美元。(完)