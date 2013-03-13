全球航运：波罗的海乾散货运价指数涨至今年最高，因巴拿马型船运费攀升

《全球汇市》日圆兑美元和欧元上涨，“习特会”前投资人愈发谨慎
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
路透3月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连续第11个交易日上涨，受助于巴拿马型船运费攀升。
波罗的海乾散货运价指数 涨1.2%或10点，至875点，为今年以来最高点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升7点或0.62%，至1,138点。日均获利上涨53美元，至9,105美元，今年累计上涨约64.5%。巴拿马型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
波罗的海海岬型船运价指数 持平在1,314点。日均获利增长83美元至4,989美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
铁矿石运输约占海岬型船运活动的三分之一，船舶经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运价的一个重要因素。
灵便型和超灵便型船舶日均获利分别上涨至7,318和9,440美元。(完)
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。