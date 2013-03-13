版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 06:33 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数涨至今年最高，因巴拿马型船运费攀升

路透3月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连续第11个交易日上涨，受助于巴拿马型船运费攀升。

波罗的海乾散货运价指数 涨1.2%或10点，至875点，为今年以来最高点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升7点或0.62%，至1,138点。日均获利上涨53美元，至9,105美元，今年累计上涨约64.5%。巴拿马型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

波罗的海海岬型船运价指数 持平在1,314点。日均获利增长83美元至4,989美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

铁矿石运输约占海岬型船运活动的三分之一，船舶经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运价的一个重要因素。

灵便型和超灵便型船舶日均获利分别上涨至7,318和9,440美元。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐