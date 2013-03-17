全球航运：波罗的海乾散货运价指数续涨，受助于巴拿马型船运费攀升

路透3月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第13个交易日上涨，因巴拿马型及其它较小型船舶运费强劲。

波罗的海乾散货运价指数 涨约1.4%，至892点。本周累计上涨约6%，年内涨幅接近28%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升15点或1.31%，至1,162点。2月初开始该指数一直在上涨。

该船型日均获利上涨122美元，至9,296美元。巴拿马型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

法国分析师Agritel在每日报告中写道：“小麦出口速度自2012年初以来一直不断上升。”

分析师称，对美国供应的需求强劲，以及美国和黑海地区天气良好提振产量前景这两股相反力量或将左右拉扯小麦市场。

灵便型和超灵便型船舶日均获利分别上涨2.1%和1.4%。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌约0.2%，至1,299点。但日均获利上涨19美元至4,923美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。

“铁矿石价格继续下跌，尽管交易商离场观望，但我们仍然预计中国买家将因价格下跌而进入市场补充库存。” Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中称。(完) (编译 程琳; 审校 王丽鑫)