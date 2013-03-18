全球航运：波罗的海乾散货运价指数续涨，受助于巴拿马型船运费攀升

路透3月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一继续上涨，因巴拿马型及其它较小型船舶运费走势强劲。

波罗的海乾散货运价指数 涨7点或0.78%，至899点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升10点或0.86%，至1,172点。南美谷物运输继续推升运费。

该船型日均获利上涨74美元，至9,370美元。巴拿马型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

但波罗的海海岬型船运价指数 下跌约0.31%，至1,295点。日均获利下降27美元至4,896美元，上周上涨约10%。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。

“海岬型船日均获利仍然徘徊在4,900美元，然而我们继续认为，尽管在铁矿石价格下降的情况下贸易商不愿意交易，但随着厂商寻求较便宜的产品，订船活动将会增加。” Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中称。(完) (编译 张涛; 审校 徐文焰)