全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受各类船运费用均上升推动

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透3月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连续第17日上行，因所有船舶运费走势强劲推动。
波罗的海乾散货运价指数 涨11点或1.21%，至923点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨约0.31%，至1,294点。日均获利上升107美元至5,084美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
“大西洋和太平洋船运活动在本周中期非常活跃，海岬型船相比前周有了很大改善，”希腊船运经纪商Intermodal在一份报告中称。
铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。
波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升6点或0.5%，至1,190点。
该船型日均获利上涨52美元，至9,517美元。巴拿马型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。该船型获利今年已经上升近72%。
Intermodal称，大西洋船运活动强劲提振巴拿马型船运市场，为船东推高运费水平带来急需的支持。
灵便型和超灵便型船舶日均获利分别上涨至7,897和10,028美元。(完)
(编译 李爽; 审校 张荻)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市