全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受各类船运费用均上升推动

路透3月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连续第17日上行，因所有船舶运费走势强劲推动。

波罗的海乾散货运价指数 涨11点或1.21%，至923点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨约0.31%，至1,294点。日均获利上升107美元至5,084美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

“大西洋和太平洋船运活动在本周中期非常活跃，海岬型船相比前周有了很大改善，”希腊船运经纪商Intermodal在一份报告中称。

铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。

波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升6点或0.5%，至1,190点。

该船型日均获利上涨52美元，至9,517美元。巴拿马型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。该船型获利今年已经上升近72%。

Intermodal称，大西洋船运活动强劲提振巴拿马型船运市场，为船东推高运费水平带来急需的支持。

灵便型和超灵便型船舶日均获利分别上涨至7,897和10,028美元。(完)