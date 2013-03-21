全球航运：波罗的海乾散货运价指数续涨，巴拿马型船运费用上升

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透3月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四继续上行，受巴拿马型船运费用上升推动。
波罗的海乾散货运价指数 涨7点或0.76%，至930点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升12点或1.01%，至1,202点。
该船型日均获利上涨99美元，至9,616美元。巴拿马型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。该船型获利今年已经上升近72%。
波罗的海海岬型船运价指数 跌0.31%，至1,290点。日均获利下降36美元至5,048美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
“巴西在市场中仍不活跃，现货(海岬型船)运费继续下降/持平，削弱了南美谷物季对于巴拿马型船运输市场的影响，”船运经纪商Fearnleys周三在一份报告中称。
铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。
中国钢材期货周四升至逾一周高点，因中国制造业成长升温显示经济温和复苏。但钢厂的买兴疲弱，中国对铁矿石的需求保持低迷。
灵便型和超灵便型船舶日均获利分别上涨至7,985和10,125美元。(完) (编译 张涛; 审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。