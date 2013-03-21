全球航运：波罗的海乾散货运价指数续涨，巴拿马型船运费用上升

路透3月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四继续上行，受巴拿马型船运费用上升推动。

波罗的海乾散货运价指数 涨7点或0.76%，至930点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升12点或1.01%，至1,202点。

该船型日均获利上涨99美元，至9,616美元。巴拿马型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。该船型获利今年已经上升近72%。

波罗的海海岬型船运价指数 跌0.31%，至1,290点。日均获利下降36美元至5,048美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

“巴西在市场中仍不活跃，现货(海岬型船)运费继续下降/持平，削弱了南美谷物季对于巴拿马型船运输市场的影响，”船运经纪商Fearnleys周三在一份报告中称。

铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。

中国钢材期货周四升至逾一周高点，因中国制造业成长升温显示经济温和复苏。但钢厂的买兴疲弱，中国对铁矿石的需求保持低迷。