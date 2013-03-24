全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，南美谷物季推升巴拿马型船运费用

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透3月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第18日上行，因南美谷物运输高峰推升巴拿马型船运费用。
波罗的海乾散货运价指数 涨3点或0.32%，至933点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升6点或0.5%，至1,208点，日均获利增加45美元至9,661美元。
“巴拿马型船运价持续受到南美谷物运输高峰的支撑，租船人从大西洋和远东订购船只，”奥斯陆投资银行RS Platou Markets分析师Frode M?rkedal表示。
灵便型和超灵便型船舶日均获利分别上涨51美元和101美元至8,036和10,226美元
“尽管今年迄今巴拿马型和超灵便型指数分别上涨69%和29%，但相比历史水平仍偏软，盘旋在盈亏平衡水平附近，”富国分析师Michael Webber在一份报告中称。
波罗的海海岬型船运价指数 跌0.47%，至1,284点。日均获利下降67美元至4,981美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
“海岬型船运费跌至5,000美元下方，尽管有报导称力拓从澳洲运输几船铁矿石到中国，”分析师M?rkedal称。
铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。
本周中国钢材价格温和反弹，帮助铁矿石重站稳脚跟，交易员称铁矿石价格未来有望延续升势。(完) (编译 石冠兰 审校 郑茵)
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