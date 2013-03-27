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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 07:24 BJT

全球航运：波罗的海干散货运价指数下滑，因海岬型与巴拿马型船运费续跌

路透3月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三走低，因海岬型与巴拿马型船舶运费下滑。

波罗的海乾散货运价指数 下跌9点或约1%，至922点，今年以来已下跌约32%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

“即便造船厂新船交付速度放慢，但干散货船运贸易增长在近几个月减缓，令船运市场仍充满挑战，”船运经纪商Jefferies的分析师在报告中写道。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑17点至1,258点，跌幅约为1.3%。日均获利跌131美元至4,763美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌13点或约1.10%，至1,191点；日均获利下跌105美元至9,527美元。

巴拿马型船的货运活动较一周前已经明显放慢。希腊船运经纪商Intermodal认为，大西洋航线在未来几日可能比较平淡。

超灵便型船舶日均获利下跌123美元至10,094美元，灵便型船舶日均获利上涨26美元至8,108美元。

最近一段时间以来，船只供应增长速度一直快于商品需求增速，外界普遍认为该因素将在未来数月中对干散货运费形成压制。(完)

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