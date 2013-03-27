全球航运：波罗的海干散货运价指数下滑，因海岬型与巴拿马型船运费续跌

国际油市：亚洲燃料油现货贴水缩窄，尽管供应商大力清货
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
路透3月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三走低，因海岬型与巴拿马型船舶运费下滑。
波罗的海乾散货运价指数 下跌9点或约1%，至922点，今年以来已下跌约32%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
“即便造船厂新船交付速度放慢，但干散货船运贸易增长在近几个月减缓，令船运市场仍充满挑战，”船运经纪商Jefferies的分析师在报告中写道。
波罗的海海岬型船运价指数 下滑17点至1,258点，跌幅约为1.3%。日均获利跌131美元至4,763美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌13点或约1.10%，至1,191点；日均获利下跌105美元至9,527美元。
巴拿马型船的货运活动较一周前已经明显放慢。希腊船运经纪商Intermodal认为，大西洋航线在未来几日可能比较平淡。
超灵便型船舶日均获利下跌123美元至10,094美元，灵便型船舶日均获利上涨26美元至8,108美元。
最近一段时间以来，船只供应增长速度一直快于商品需求增速，外界普遍认为该因素将在未来数月中对干散货运费形成压制。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 石冠兰)
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。
路透3月27日 - 多数东南亚股市周一收跌，因美国总统特朗普推行的医保法案在众议院受挫，引发对于他 推进减税和财政支出政策前景的担忧。 美国总统特朗普周五在自己所在共和党控制的国会遭遇重大政治挫败，共和党领导人撤回美国医保体系改 革议案，这是特朗普2016年竞选承诺的重要组成部分。 他“废止”奥巴马医保法案的举措未能获得足够的支持，这让人担忧共和党有效执政的能力。 “特朗普推动改革医保法案失败，导致今日区域市场出现好坏不一的反应，”马尼拉As iasec Equities Inc.分析师Manny Cruz表示。 “因此我们正等待一些情事发展，之后才会回到这些市场。” 美国所遭遇的政治挫折引发资金涌入黄金 等避险资产。美元重挫之后，金价上涨 超过1%至一个月高点。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 新加坡股市 收低0.5%，结束两日上涨，地产和工业股领跌。 菲律宾股