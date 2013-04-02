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亚洲 | 2013年 4月 3日 星期三 07:08 BJT

全球航运：波罗的海干散货运价指数连跌第四日，各类船运活动均低迷

路透4月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第四日下滑，反映复活节假期过后，各类船运活动均低迷。

波罗的海乾散货运价指数 下跌14点或1.54%，至896点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑20点或1.6%，至1,229点，为年内最低。日均获利跌148美元，至4,530美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌21点或约1.79%，至1,155点；日均获利下跌174美元至9,238美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

铁矿石运输约占海岬型船运活动的三分之一，船舶经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运价的一个重要因素。

上海钢材期货周二上涨，为四天来首次，因寄望中国需求复苏，但对原材料铁矿石的买兴依然不温不火。之前上海钢材期货触及年内最低水准。

超灵便型船舶日均获利下跌113美元至9,753美元，灵便型船舶日均获利下降56美元至8,055美元。(完)

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