全球航运：波罗的海干散货运价指数连跌第六日，巴拿马型船运费下滑

路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第六日下滑，因巴拿马型船运费下降。

波罗的海乾散货运价指数 下跌11点或1.25%，至866点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

RS Platou Markets的分析师Frode Morkedal表示，尽管乾散货运活动已经回升，但仍然处于较低水平。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌23点或约2%，至1,106点；日均获利下跌186美元至8,850美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

波罗的海海岬型船运价指数 持于1,209点，为年内最低。日均获利跌24美元，至4,246美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。

交投清淡，因中国周四与周五适逢假期。但中国钢材需求或许正在增长的迹象，可能帮助钢铁和铁矿石价格回升。

灵便型船舶日均获利下降118美元至7,852美元。超灵便型船舶日均获利下跌90美元至9,566美元。(完)

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