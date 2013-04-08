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亚洲 | 2013年 4月 9日 星期二 06:45 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，因小型船运市场运费下跌

路透4月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下滑，因巴拿马型船等小型船运市场运费进一步下降。

波罗的海乾散货运价指数 下跌3点或0.35%，至858点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌10点或0.91%，至1,084点；日均获利下跌81美元至8,674美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

灵便型船舶日均获利下降19美元至7,778美元。超灵便型船舶日均获利下跌45美元至9,488美元。

“尽管我们认为乾散货运市场近期可能保持波动，但我们也认为未来12个月乾散货运需求增长应该开始快于运能供应的增长，”船舶经纪商Jefferies的分析师在报告中表示。

波罗的海海岬型船运价指数 持平于1,215点。日均获利升36美元，至4,297美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。(完)

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