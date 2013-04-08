全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，因小型船运市场运费下跌

澳洲矿业：政府预估2017财年矿业与能源商品出口额料升至2,150亿澳元
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
路透4月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下滑，因巴拿马型船等小型船运市场运费进一步下降。
波罗的海乾散货运价指数 下跌3点或0.35%，至858点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌10点或0.91%，至1,084点；日均获利下跌81美元至8,674美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
灵便型船舶日均获利下降19美元至7,778美元。超灵便型船舶日均获利下跌45美元至9,488美元。
“尽管我们认为乾散货运市场近期可能保持波动，但我们也认为未来12个月乾散货运需求增长应该开始快于运能供应的增长，”船舶经纪商Jefferies的分析师在报告中表示。
波罗的海海岬型船运价指数 持平于1,215点。日均获利升36美元，至4,297美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛; 审校 李爽)
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
* 市场还关注美中领导人峰会及美国非农就业数据 * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉发出鸽派暗示 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 路透东京4月7日 - 美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，令市场担心叙利亚内战或急剧升级。 美国总统特朗普周四表示，他已下令针对叙利亚一空军基地发动导弹攻击。该基地日前发动了化学武器袭击。 美元指数 日内小幅下跌至100.66，本周至今上涨0.3%。 美元兑日圆 盘初温和上涨后回落，跌0.3%至110.44日圆，本周迄今跌幅为0.8%。日圆往往会在地缘政治局势紧张或投资者倾向避险时上涨。 “美元在该消息的影响下并未跌破110日圆，表明该水准特别强劲，但我们仍拭目以待俄罗斯会对美国的这一行动作何反应，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera称。 美国国防部发言人周四表示，美国军方就打击行动提前知会了俄罗斯军方，并且避开了基地中据信有俄罗斯军队的地方。
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。