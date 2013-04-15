全球航运：波罗的海乾散货运价指数仅微升，中国经济数据疲弱构成拖累

路透4月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上涨1点，因中国经济成长数据疲弱，抵消了巴拿马型船运费提高的带动作用。

波罗的海乾散货运价指数 攀升0.11%，至876点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

中国周一公布官方数据显示，2013年第一经济同比增幅从前季的7.9%回落至7.7%，令人意外。

波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升13点或1.17%，至1,125点。日均获利上升99美元至8,991美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌8点或0.63%至1,257点。日均获利下降91美元至4,610美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。

灵便型船舶日均获利上涨33美元至7,856美元。超灵便型船舶日均获利涨6美元至9,432美元。(完)

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