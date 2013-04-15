全球航运：波罗的海乾散货运价指数仅微升，中国经济数据疲弱构成拖累

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月12日
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
路透4月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上涨1点，因中国经济成长数据疲弱，抵消了巴拿马型船运费提高的带动作用。
波罗的海乾散货运价指数 攀升0.11%，至876点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
中国周一公布官方数据显示，2013年第一经济同比增幅从前季的7.9%回落至7.7%，令人意外。
波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升13点或1.17%，至1,125点。日均获利上升99美元至8,991美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌8点或0.63%至1,257点。日均获利下降91美元至4,610美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。
灵便型船舶日均获利上涨33美元至7,856美元。超灵便型船舶日均获利涨6美元至9,432美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽; 审校 程琳)
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
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路透台北4月12日 - 台股周三下跌，尾随地区股市颓势，投资人因地缘政治紧张情势而青睐避险资产，权重股台积电在财报出炉前下跌。