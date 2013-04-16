全球航运：波罗的海乾散货运价指数连涨五天，因谷物运输提高巴拿马型船运费

路透4月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第五天上涨，部分原因在于谷物运输推高巴拿马型船运费。

波罗的海乾散货运价指数 攀升4点或0.46%，至880点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升18点或1.6%，至1,143点。日均获利上升147美元至9,138美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“巴拿马型船运费上涨，因南美东海岸有5月上半月装船的谷物船货，提供了支持，”富国银行分析师Michael Webber在周报中称。

但波罗的海海岬型船运价指数 下跌6点或0.48%至1,251点。日均获利下降57美元至4,553美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。

Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth称，全球第二大铁矿石厂商力拓 维持在澳洲西部的扩张计划.假定其所有产出都运往亚洲市场，那么力拓的扩张计划将增加海岬型船需求。

灵便型船舶日均获利上涨43美元至7,899美元。超灵便型船舶日均获利下跌19美元至9,413美元。(完)

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