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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 07:09 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，因巴拿马型船运费跳涨

路透4月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，因巴拿马型船运费跳涨，受南美谷物季带动的强劲需求支撑。

波罗的海乾散货运价指数 攀升5点或0.57%，至885点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

经纪商称，出口季令南美谷物预定活跃，提振巴拿马型船运活动。

波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升24点或2.1%，至1,167点。日均获利上升188美元至9,326美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“在太平洋，巴拿马型船运也寻获支撑，因对印尼铁矿石、铝土矿、镍矿和煤炭等出口商品的需求增加，”希腊船运经纪商Intermodal周二在一份报告中称。

但波罗的海海岬型船运价指数 下跌6点或0.48%至1,245点。日均获利下降73美元至4,480美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

Intermodal称，铁矿石和煤炭等矿类船货供应受阻，加之海岬型船供应过剩，令该船平均期租获利不到5,000美元/日，为2012年第三季以来最低。

铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。

灵便型船舶日均获利上涨85美元至7,984美元。超灵便型船舶日均获利下跌10美元至9,403美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽; 审校 张涛)

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