全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，因巴拿马型船运费跳涨

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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路透4月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，因巴拿马型船运费跳涨，受南美谷物季带动的强劲需求支撑。
波罗的海乾散货运价指数 攀升5点或0.57%，至885点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
经纪商称，出口季令南美谷物预定活跃，提振巴拿马型船运活动。
波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升24点或2.1%，至1,167点。日均获利上升188美元至9,326美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
“在太平洋，巴拿马型船运也寻获支撑，因对印尼铁矿石、铝土矿、镍矿和煤炭等出口商品的需求增加，”希腊船运经纪商Intermodal周二在一份报告中称。
但波罗的海海岬型船运价指数 下跌6点或0.48%至1,245点。日均获利下降73美元至4,480美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
Intermodal称，铁矿石和煤炭等矿类船货供应受阻，加之海岬型船供应过剩，令该船平均期租获利不到5,000美元/日，为2012年第三季以来最低。
铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。
灵便型船舶日均获利上涨85美元至7,984美元。超灵便型船舶日均获利下跌10美元至9,403美元。(完)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透东京4月3日 - 日本股市周一上午小幅走高，上周曾大幅下挫。但乐观的日本央行调查对风险偏好只产生温和的积极影响，因有关出口商前景的忧虑犹存。