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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 06:56 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平，海岬型船运市场非常清淡

路透4月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四持稳。

波罗的海乾散货运价指数 持平于885点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌7点或0.56%至1,238点。日均获利下降96美元至4,384美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

“大西洋海岬型船市场连续第二周没有船运活动，太平洋海域也好不到哪去，”法国船运经纪商BRS在一份报告中称。

铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。

波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升13点或1.11%，至1,180点。日均获利上升104美元至9,430美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

灵便型船舶日均获利下降1美元至7,983美元。超灵便型船舶日均获利下跌17美元至9,386美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽; 审校 王丽鑫)

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