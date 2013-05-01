全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第七日，因巴拿马型船运价下跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透5月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连续第七个交易日下跌，因多国适逢假日令船运活动减少，致使巴拿马型船运价下滑。
波罗的海乾散货运价指数 跌1点，或0.12%，至862点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌10点或0.97%，至1,018点。因巴拿马型船需求疲软，中国和欧洲多个市场因假日休市。
日均获利下降85美元至8,129美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
波罗的海海岬型船运价指数 上升6点或0.47%至1,279点。日均获利上涨114美元至4,997元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
灵便型船舶日均获利上升16美元至8,038美元。超灵便型船舶日均获利下降49美元至9,239美元。(完) (编译 王丽鑫； 审校 王兴亚)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。