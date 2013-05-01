全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第七日，因巴拿马型船运价下跌

路透5月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连续第七个交易日下跌，因多国适逢假日令船运活动减少，致使巴拿马型船运价下滑。

波罗的海乾散货运价指数 跌1点，或0.12%，至862点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌10点或0.97%，至1,018点。因巴拿马型船需求疲软，中国和欧洲多个市场因假日休市。

日均获利下降85美元至8,129美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

波罗的海海岬型船运价指数 上升6点或0.47%至1,279点。日均获利上涨114美元至4,997元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。