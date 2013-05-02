全球航运：波罗的海乾散货运价指数八日来首升，因假日后海岬型船需求增加

日本个股：东芝向债权银行请求新贷款，以芯片业务股权作抵押-消息
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
路透5月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四八日来首次上升，因亚洲市场在假日后重新开市，提振海岬型船需求。
波罗的海乾散货运价指数 升11点，或1.28%，至873点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上升43点或3.4%至1,322点。日均获利上涨436美元至5,433元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
“海岬型船运价上升了8.7%，至每日5,400美元。所有航线运价都上升，因租船者结束假日，吃进价格便宜的大宗商品，”RS Platou Markets分析师称。
铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌8点或0.79%，至1,010点。日均获利下降61美元至8,068美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
灵便型船舶日均获利上升18美元至8,056美元。超灵便型船舶日均获利下降34美元至9,205美元。(完) (编译 王丽鑫； 审校 王兴亚)
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
路透东京4月4日 - 日本东芝周二表示，公司将以153亿日圆(1.385亿美元)收购Engie所持它们的英国核业务合资公司NuGen的40%股权。
路透4月4日 - 多数东南亚股市周二小幅收涨，本周稍晚美国总统特朗普将和中国国家主席习近平会面；印尼股市 收在历史高点，而菲律宾股市 则是收在逾五个月高点。 东南亚股市尾随亚洲其他股市走势；上日美股下跌之后，亚洲股市表现平淡，在政局不确定性盖过美国乐观经济数据及全球制造业增长的情形下，投资人抛售股票、转向避险资产。 印尼股市收高0.8%，因澳洲东北部风灾导致铁路毁损，造成煤炭价格上涨，从而带动印尼能源股走高。 “煤炭价格在每吨大约80-82美元水准持稳后，现在再次升向每吨89美元，”雅加达马来亚银行金英证券在报告中称。 菲律宾股市收高1.4%，受房地产和金融类股涨势带动。 “菲律宾2016年企业获利相当强劲，”AB Capital Securities股市分析师Victor Felix称。 “过去几天我们还见到外资流入，扭转近期外资卖出的趋势，”Felix补充说。 新加坡海峡时报指数 收低0.3%，受到金融类股的拖累。