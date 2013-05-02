全球航运：波罗的海乾散货运价指数八日来首升，因假日后海岬型船需求增加

路透5月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四八日来首次上升，因亚洲市场在假日后重新开市，提振海岬型船需求。

波罗的海乾散货运价指数 升11点，或1.28%，至873点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上升43点或3.4%至1,322点。日均获利上涨436美元至5,433元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

“海岬型船运价上升了8.7%，至每日5,400美元。所有航线运价都上升，因租船者结束假日，吃进价格便宜的大宗商品，”RS Platou Markets分析师称。

铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌8点或0.79%，至1,010点。日均获利下降61美元至8,068美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。