全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受海岬型船运费上升提振

路透5月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二上扬，海岬型船运费上涨抵消了巴拿马型船运费持续疲软的影响。

波罗的海乾散货运价指数 升11点，或1.25%，至889点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。该指数今年迄今已涨约27%。

波罗的海海岬型船运价指数 上升49点或3.65%至1,393点。日均获利上涨462美元至6,156元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

“尽管铁矿石供应扩张对干散货基本供需平衡是潜在的正面因素，但终端用户需求不明朗状况今天略有加剧，”Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在给客户的报告中指出。

“此外，我们认为2015年年末前将有更多货轮签约交货的可能性很高，或可部分缓解预期中的供应紧张状况，”Stavseth补充称。

全球经济复苏迟滞抑制中国钢铁需求，4月和5月终端用户补充库存有限，而这个时候通常来讲消费都会上升。

铁矿石价格降至近五个月低点。上海一铁矿石交易员表示，钢铁厂将持续买入铁矿石，但只有低价时才买入。

铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌7点或0.7%，至999点。日均获利下降58美元至7,979美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

灵便型船舶日均获利升12美元至8,055美元。超灵便型船舶日均获利下降24美元至9,137美元。(完)

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