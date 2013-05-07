全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受海岬型船运费上升提振

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二上扬，海岬型船运费上涨抵消了巴拿马型船运费持续疲软的影响。
波罗的海乾散货运价指数 升11点，或1.25%，至889点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。该指数今年迄今已涨约27%。
波罗的海海岬型船运价指数 上升49点或3.65%至1,393点。日均获利上涨462美元至6,156元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
“尽管铁矿石供应扩张对干散货基本供需平衡是潜在的正面因素，但终端用户需求不明朗状况今天略有加剧，”Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在给客户的报告中指出。
“此外，我们认为2015年年末前将有更多货轮签约交货的可能性很高，或可部分缓解预期中的供应紧张状况，”Stavseth补充称。
全球经济复苏迟滞抑制中国钢铁需求，4月和5月终端用户补充库存有限，而这个时候通常来讲消费都会上升。
铁矿石价格降至近五个月低点。上海一铁矿石交易员表示，钢铁厂将持续买入铁矿石，但只有低价时才买入。
铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌7点或0.7%，至999点。日均获利下降58美元至7,979美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
灵便型船舶日均获利升12美元至8,055美元。超灵便型船舶日均获利下降24美元至9,137美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李爽; 审校 徐文焰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，