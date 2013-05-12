全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运费下滑

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透5月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因为海岬型船运费下滑。
波罗的海乾散货运价指数 跌5点，或0.56%，至884点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌16点或1.14%至1,382点。日均获利下跌153美元或2.46%至6,042美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌1点，至994点。日均获利下降13美元至7,930美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
“假期因素本周再次影响(海岬型)市场，但整体而言，运费变动不大，”波罗的海贸易海运交易所在周报中称。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫； 审校 王兴亚)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。