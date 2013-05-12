全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运费下滑

路透5月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因为海岬型船运费下滑。

波罗的海乾散货运价指数 跌5点，或0.56%，至884点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌16点或1.14%至1,382点。日均获利下跌153美元或2.46%至6,042美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌1点，至994点。日均获利下降13美元至7,930美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“假期因素本周再次影响(海岬型)市场，但整体而言，运费变动不大，”波罗的海贸易海运交易所在周报中称。(完)

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