全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，因较大型船运费下降

路透5月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，因为海岬型船和巴拿马型船现货运费继续下降。

波罗的海乾散货运价指数 跌7点，或0.8%，至872点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌10点或0.73%至1,360点。日均获利下跌182美元至5,725美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌5点或0.5%，至988点。日均获利下降35美元至7,888美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“我们认为铁矿石价格进一步下降对干散货需求最为有利，也是钢厂阻止价格下跌的最可靠途径，”Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth表示。(完)

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