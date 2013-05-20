全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，较大型船费率仍疲弱

路透5月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一继续走低，因巴拿马与海岬型船运活动转弱。

波罗的海乾散货运价指数 跌5点，或0.59%，至836点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌13点或1.4%，至917点。日均获利下降102美元至7,316美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌9点或0.68%至1,317点。日均获利下跌115美元至5,053美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

“煤炭和谷物货物运输继续令巴拿马和超灵便型船运市场的大西洋航线费率保持升水，不过新的货物船运需求温和与船只供应充足已使费率承压，”德意志银行分析师Justin Yagerman在报告中写道。